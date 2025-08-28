Çanakkale'de 7 bin 39 hektarlık alan yandı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte bu yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Demirci, bu yaz sezonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında orman yangınları açısından oldukça sıkıntılı, riskli bir dönemin geçirildiğini ve büyük yangınların atlatıldığını dile getirdi.

Bu yangınlardan sonra Orman Genel Müdürlüğünün, ormanların yeniden kurulması çalışmalarını başlattığını aktaran Demirci, "Yanan alanların tamamının alan bazında tespitleri yapıldı. Saha içindeki orman varlığı, damga çalışmaları yürütülmekte. Yapılan çalışmalar öncelikle hangi bölgede hangi ağacın yeniden getirileceği, doğal yollarla mı dikim yoluyla mı getirileceği noktasındaki tespit çalışmaları en kısa sürede bitirilecektir. Bunun sonucunda çıkacak raporlar doğrultusunda 2026 yılının sonuna kadar bu sahaların ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Bu yıl Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen 130 orman yangınında 8 bin 196 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirten Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemiz, bölgesel bir kuruluş olup aynı zamanda Edirne'nin 3 ilçesini kapsamaktadır. Bu manada Çanakkale ilini ayıracak olursak, Çanakkale'de 118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür. Bunların haricinde Çanakkale'de 466 adet orman dışı yangına müdahale edilmiştir. 118 orman yangınından 86'sı kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlardır."

Bölgede meydana gelen büyük yangınlara da değinen Demirci, "Sarıcaeli yangını saat 13.20'de çıkmış, 6 dakika içinde müdahale edilmiştir. 696 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bayramiç Yiğitler'de yangın 13.24'te çıkmış, 7 dakika içinde müdahale edilmiş, 1052 hektar alan zarar görmüş. Bu yangında orman köylerinden zarar gören evler mevcuttur. Çınarlı'daki yangın saat 13.36'da başlamış olup, 4 dakika içinde müdahale edilmiş, onda da 570 hektar alan zarar görmüştür. En son Gelibolu Pazarlı bölgesinde çıkan yangın saat 16.28'de başlamış, 16.35'te ilk müdahale yapılmış olup 3 bin 804 hektarlık orman alanımız zarar görmüştür." bilgisini aktardı.

Demirci, bu yangınlarda bölgede bulunan tüm hava ve kara araçları ile belediye ve emniyetin imkanlarının seferber edildiğini, büyük bir koordinasyon içinde müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu sene yangınlar açısından sıkıntılı bir sezon geçirdiklerinin farkında olduklarını ifade eden Demirci, "Ormanlarda bir sürü yaban hayatı, bitki, böcek muhakkak zarar gördüler, onlar için de çok üzüldük ama çok şükür insan kaybımızın olmaması, bizim açımızdan olumlu olarak bakabileceğimiz bir nokta olup, bu konuda devletin kurumlarının koordinasyon içinde çalışmasının ciddi katkısı olduğunun farkındayım." dedi.

Çanakkale'de 746 personelin görev aldığı yangın sezonunda 1 insansız hava aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 144 araç, 8 mobil ve 23 kulede kamera, 61 su toplama çukuru, 27 yangın gözetleme kulesi aktif olarak kullanıldı. Köylere de yangına müdahaleye destek için 222 su tankeri dağıtıldı.