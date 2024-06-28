İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9805
  • EURO
    35,3294
  • ALTIN
    2467.33
  • BIST100
    10724.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi kurtarıldı
Güncel

Çanakkale'de Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde tarım arazisinde başlayan yangında, Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Çanakkale'de Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi kurtarıldı
ABONE OL

Ayvacık'a bağlı Behramkale köyü yakınlarında 26 Haziran günü saat 16.34'te makilik alanda başlayan yangına 11 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı 22 ekip ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale geldi. 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

Yangın sırasında Assos Antik Limanı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan paylaşımda, "26 Haziran 2024 tarihinde, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti'nde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 8 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905, TCSG-28, TCSG-8, TCSG-6, KB-4319, KB-119, KB-20) görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından mahsur kalan 99 vatandaşımız Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir" denildi.

  • Behramkale yangın
  • Assos Antik Limanı
  • Sahil Güvenlik kurtarma
  • yangın
  • 99 kişi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.