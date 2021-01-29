İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3778
  • EURO
    8,9367
  • ALTIN
    437.459
  • BIST100
    1486.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Güncel

Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.

AA29 Ocak 2021 Cuma 09:53 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 09:53
ABONE OL

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin dalgıç polis ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor.

Bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Dün sabah saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmış, Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.