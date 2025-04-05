Çanakkale'de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor

Ayvacık açıklarında 3 Nisan'da sabah saatlerinde botun batması sonucu 9 kişinin öldüğü, 25 kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan 1 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürdürüldü.

Kayıp göçmen çocuğun arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ediyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, Sahil Güvenlik botları, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar denizden, jandarma komandolar ise karadan arama yapıyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar almış, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelden oluşan ekip, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken 9 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

