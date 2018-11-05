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Çanakkale'de bulunan bir termik santralde patlama meydana geldi

Çanakkale’nin Çan İlçesinde bulunan bir termik santralde patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

  • İHA
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan termik santralde patlama meydana geldi. Yangının da olduğu santralde ilk belirlemeye göre 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde buhar kazanında gaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamada Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybederken, Onur Terzi isimli işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürürken, bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Patlamanın yaşandığı alan güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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