  Çanakkale'de can pazarı! 5 kişinin öldüğü kazanın nedeni dehşete düşürdü
Güncel

Çanakkale'de can pazarı! 5 kişinin öldüğü kazanın nedeni dehşete düşürdü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın Lapseki istikametine giden otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne kaçmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

21 Aralık 2025 Pazar 07:00
Çanakkale'de can pazarı! 5 kişinin öldüğü kazanın nedeni dehşete düşürdü
Lapseki-Çanakkale kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan kişiler, ekiplerce çıkarıldı.

Kazada, 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Mustafa Soysal ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Bu arada kazanın, Çanakkale'den Lapseki istikametine giden 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek Lapseki yönünden gelen Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

