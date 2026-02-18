İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7632
  • EURO
    51,7712
  • ALTIN
    7032.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de çay taştı: Mahsur kalan kişi kurtarıldı
Güncel

Çanakkale'de çay taştı: Mahsur kalan kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Menderes Çayı yakınlarındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Çanakkale'de çay taştı: Mahsur kalan kişi kurtarıldı
ABONE OL

Bölgede 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle Ezine ilçesindeki Menderes Çayı taştı. Taşan çay nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Güllüce köyü yolu üzerinde hayvan barınağı da yağıştan zarar gördü.

Barınakta bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi'nde görevli kurbağa adamlar ile Ezine Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bota alınan Şahin Avcı, beraberindeki 2 kuzuyla kurtarıldı.

Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yoğun yağışlar neticesinde Ezine ilçesindeki Menderes Çayı'nın debisinin yükselmesiyle su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Taşkın sebebiyle Güllüce yolu mevkisindeki bir hayvan damında mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşın, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi ekiplerince bot marifetiyle kurtarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kontrollerde bölgede herhangi bir hayvan zayiatının bulunmadığı anlaşılmış olup, şu an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. İlgili ekiplerimiz tarafından bölgedeki durum yakından takip edilmekte ve gerekli kontroller titizlikle yürütülmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.