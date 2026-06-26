İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6325
  • EURO
    53,2995
  • ALTIN
    6120.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncel

Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı
ABONE OL

Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ile Ezine Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köylülerin söndürülmesi için su tankerleriyle destek verdiği yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

"SU ALIMI ESNASINDA DENİZİN DALGALI OLMASI NEDENİYLE KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ezine ilçesi Çamoba köyü kırsalında saat 14.20 sıralarında yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

Yangına 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumların koordinasyonunda müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Silah tutukluk yapınca kabzayla vurdu! Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşatacaktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.