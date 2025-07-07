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Çanakkale'de çocuğunun terliğini aramaya giden eski muhtar kayıplara karıştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'ya ulaşılamıyor.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Çanakkale'de çocuğunun terliğini aramaya giden eski muhtar kayıplara karıştı
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Alınan bilgiye göre, Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Gündoğdu, ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya gitti.

Akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark eden Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı.

Terliğin diğer tekinin suyun akıntısıyla ilerlediğini gören Gündoğdu, onu da almak için yeniden dere kenarına gitti.

TERLİĞİ ARAMAYA ÇALIŞAN ESKİ MUHTAR KAYBOLDU

Dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışan Gündoğdu, bir süre sonra kayboldu.

Aile üyeleri, piknik alanına geri dönmeyince Gündoğdu'yu dere kenarında aramaya başladı.

Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpeği ve termal kamera ile Gündoğdu'yu arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına köy halkı ve Gündoğdu'nun yakınları da destek verdi.

Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam edecek.

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