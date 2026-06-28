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  • Çanakkale'de denize giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Güncel

Çanakkale'de denize giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arkadaşıyla birlikte Saltıkaltı sahilinden denize giren 14 yaşındaki N.B. dalgalarla mücadele ederken gözden kayboldu. Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucunda yüzme bilmediği öğrenilen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 20:59 - Güncelleme:
Çanakkale'de denize giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşanan boğulma olayı yürek yakan bir sonla noktalandı. Çan'dan misafirliğe gelen 14 yaşındaki N.B., arkadaşıyla birlikte girdiği denizde hayatını kaybetti. Yüzme bilmediği ortaya çıkan çocuk için başlatılan geniş çaplı arama çalışması acı haberle sona erdi.

İKİ ARKADAŞ DALGALARLA BOĞUŞTU, BİRİ KURTULAMADI

Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak geldiği ilçede arkadaşı E.C. (15) ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.

İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu.

JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK VE AFAD SEFERBERLİĞİ

Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.

AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.

14 YAŞINDAKİ N.B.'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki N.B'nin cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.

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