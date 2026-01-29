Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: Organizatörler tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis, çevre illerden aldıkları düzensiz göçmenleri Ayvacık sahil bölgesine getiren 2 aracı Küçükkuyu ilçesinde, öncü olduğu tespit edilen diğer aracı ise Bayramiç ilçesinde yakaladı.

Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Polis ekiplerince 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 lira, 16 can simidi, 2 hava pompasına el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan S.A, H.M.Ö. ve T.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.