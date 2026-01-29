İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4301
  • EURO
    52,0057
  • ALTIN
    7711.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: Organizatörler tutuklandı
Güncel

Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: Organizatörler tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: Organizatörler tutuklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis, çevre illerden aldıkları düzensiz göçmenleri Ayvacık sahil bölgesine getiren 2 aracı Küçükkuyu ilçesinde, öncü olduğu tespit edilen diğer aracı ise Bayramiç ilçesinde yakaladı.

Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Polis ekiplerince 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 lira, 16 can simidi, 2 hava pompasına el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan S.A, H.M.Ö. ve T.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.