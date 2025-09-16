İSTANBUL 27°C / 17°C
  Çanakkale'de esnafa çöken çete çökertildi: Elebaşı ve çok sayıda kişiye tutuklama
Güncel

Çanakkale'de esnafa çöken çete çökertildi: Elebaşı ve çok sayıda kişiye tutuklama

Çanakkale'de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda silah, çek, senet ve dijital materyaller ele geçirildi.

16 Eylül 2025 Salı 18:32
Çanakkale'de esnafa çöken çete çökertildi: Elebaşı ve çok sayıda kişiye tutuklama
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce örgütlü suçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları değerlendirilen bir grubun, Çanakkale ve çevre illerdeki esnafın taşınır ve taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince 12 Eylül'de yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İkamet ve iş yeri aramalarında, 1 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, dijital materyaller, çek ve senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Z.K.Ö. ile C.Ö, M.D, F.C, S.B, A.T, İ.T. ve S.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

