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Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan ev yangınında 79 yaşındaki kadın dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü
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Biga'ya bağlı Güleç köyünde bir evde saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedenini buldu. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Balkan'ın yangın esnasında çıkmaya çalışırken evin giriş kapısını önünde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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