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Çanakkale'de feci kaza! 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile üyelerinin bulunduğu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 22:39 - Güncelleme:
Çanakkale'de feci kaza! 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne seyreden Nuri Ziya Mavi idaresindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil, Etili köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savrulurken, alev alarak yanan 34 KMU 689 plakalı otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, Çan'da yapılan nikahtan dönen sürücü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetti, aralarında gelinin de bulunduğu A.T, T.G, M.M, A.M.T ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mavi'nin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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