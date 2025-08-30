İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de feci kaza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Çanakkale'de feci kaza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı.

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Çanakkale'de feci kaza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir yolu Erenköy Viyadüğü'nde meydana geldi. Şerif K. idaresindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kazada sürücü Şerif K. ve araçtaki Enes O. ile Yunus İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcular, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.