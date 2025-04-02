İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9298
  • EURO
    41,2162
  • ALTIN
    3811.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de feci kaza: Motosiklet tutkusunu canından etti
Güncel

Çanakkale'de feci kaza: Motosiklet tutkusunu canından etti

Çanakkale'de seyir halindeki motosikletin bariyere çarptığı kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
Çanakkale'de feci kaza: Motosiklet tutkusunu canından etti
ABONE OL

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Köprülü Kavşak üzerinden Ezine istikametine seyir halindeyken çevre yolu üzerinde meydana geldi. Emir Can Okuducu (24) idaresindeki 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yolun solunda bulunan bariyere ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emir Can Okuducu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Okuducu'nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.