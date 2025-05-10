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Çanakkale'de feci otobüs kazası: 8 ölü... 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza hakkında açıklama yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç, 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Çanakkale'de feci otobüs kazası: 8 ölü... 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
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Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazan ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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