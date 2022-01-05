Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

IHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:54

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Perşembe günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00'de yapılması planlanan seferlerimiz ile Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00'de, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00'de yapılması planlanan seferlerimiz iptal edilmiştir. Diğer tarifeli seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.