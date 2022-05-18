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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 20.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de yapılması planlanan ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki, Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 ve 22.30 seferleri hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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