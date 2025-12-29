İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9341
  • EURO
    50,5953
  • ALTIN
    5992.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de gıda zehirlenmesi... 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Güncel

Çanakkale'de gıda zehirlenmesi... 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre öğrencilerden 19'u tedavisi ardından taburcu edildi.

IHA29 Aralık 2025 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Çanakkale'de gıda zehirlenmesi... 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Olay, saat 19.40 sıralarında Ezine ilçesinde bulunan özel kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan 55 öğrenci aynı yemeği yedikten sonra 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile Ezine Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 19'u gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.