Çanakkale'de gıda zehirlenmesi... 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 19.40 sıralarında Ezine ilçesinde bulunan özel kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan 55 öğrenci aynı yemeği yedikten sonra 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile Ezine Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 19'u gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.