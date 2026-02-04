İSTANBUL 13°C / 6°C
  Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Organizatörler tutuklandı
Güncel

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Organizatörler tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 09:19
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen 8 operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 90 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan operasyonda 5 araca da el konuldu.

