İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de kan donduran olay: 72 yaşındaki kadını sopayla öldürdü
Güncel

Çanakkale'de kan donduran olay: 72 yaşındaki kadını sopayla öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evde tartıştığı kadını sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen 73 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Çanakkale'de kan donduran olay: 72 yaşındaki kadını sopayla öldürdü
ABONE OL

Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde birlikte yaşayan R.C. (73) ve M.Ü. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre R.C, M.Ü'yü sopayla döverek ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.