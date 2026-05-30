Çanakkale'de kan donduran olay: 72 yaşındaki kadını sopayla öldürdü

Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde birlikte yaşayan R.C. (73) ve M.Ü. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre R.C, M.Ü'yü sopayla döverek ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.