Çanakkale'de kar yağışı sürüyor

Çanakkale'de saat 03.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale-İzmir karayolunun bazı noktalarında etkili oluyor.

Yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerindeki bazı noktalarda kar birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri yağışın neden olduğu birikmeleri temizledi, sıkıntılı bölgelerde tuzlama çalışması başlatıldı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Erenköy viyadüğünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.