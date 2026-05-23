İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Çanakkale'de katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Çanakkale'de katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Biga ile Bandırma arasındaki Osmaniye köyü yakınlarında A.Ö'nün (26) kullandığı 06 BA 4644 plakalı otomobil ile E.Y. (76) idaresindeki 26 GR 669 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, E.K. (69), N.Y. (73) ve E.Y. hayatını kaybetti, A.Ö. ve B.K.Ö. (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.