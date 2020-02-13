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Çanakkale'de kayıp adam ormanlık alanda ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesinde 6 gündür kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69) ormanlık alanda ölü bulundu.

DHA13.02.2020  14:43 - Güncelleme: 13.02.2020  14:43

Kepez beldesinde yaşayan Mehmet Armağan Birgil, geçtiğimiz cuma günü kayboldu. Yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Birgil'i bulmak için çalışma başlatan polis, yaşlı adamın cep telefonu sinyalinin Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı bölgesinden geldiğini tespit etti. Bunun üzerine, bölgede polis, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aramalar sırasında ormanlık alanda Birgil'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Armağan Birgül'ün ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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