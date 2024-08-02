Çanakkale'de korkunç olay! Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ö. eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö.'yü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada darbetti. Ardından da İzzet Ö., eşi Ö.Ö.'ye silah doğrulttu. Bu sırada eve gelen Enes Ö., babası İzzet Ö.'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, İzzet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Enes Ö.'yü gözaltına aldı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Ö.'nün cansız bedeni Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.