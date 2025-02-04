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Çanakkale'de korkunç olay! Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu

Çanakkale'de bir kişi evinde başı gövdesinden ayrılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili maktulün eşi gözaltına alırken, kesik baş evin dışındaki çöp konteynerinde bulundu.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
Çanakkale'de korkunç olay! Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu
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Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki bir kişi, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Akçakoyun köyünde yaşayan İsmail D'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti.

Evde başı gövdesinden ayrılmış ceset gören İsmail D'nin yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin İsmail D'ye ait olduğu belirlenirken, çevrede yapılan aramada da kafası evin dışındaki çöp konteynerinde bulundu.

İsmail D'nin cesedi, otopsi için Yenice Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili İsmail D'nin eşi E.D. (56), Çan ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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