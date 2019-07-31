Çanakkale'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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