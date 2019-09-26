Çanakkale'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde depremin ardından son olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.