Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'de deprem meydana geldi. Çanakkale depreminin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 3.8 olarak kayda geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde depremin ardından son olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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