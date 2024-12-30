İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3598
  • EURO
    36,7566
  • ALTIN
    2959.15
  • BIST100
    9889.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de öldüren kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı
Güncel

Çanakkale'de öldüren kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan elim kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Çanakkale'de öldüren kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı
ABONE OL

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenice-Çan Karayolu İdris Dayı mevkisinde meydana geldi. Erol Kaymak yönetimindeki 17 GC 978 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralanırken, 17 GC 978 plakalı otomobilde sıkışan yolcu Emine Kaymak'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.