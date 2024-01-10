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Güncel

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak Perşembe il genelinde taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
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Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün il genelinde hamile ya da engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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