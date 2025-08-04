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Çanakkale'de orman dışı alanda yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Çanakkale'de orman dışı alanda yangın
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İlçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarda ateş yakmayalım." ifadelerini kullandı.

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