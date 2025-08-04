Çanakkale'de orman dışı alanda yangın

İlçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarda ateş yakmayalım." ifadelerini kullandı.