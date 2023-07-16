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Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı

Çanakkale'de Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıkan iki farklı yangın Musaköy ve Kemel köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Kemel köyü boşaltıldı, vatandaşlar yurda yerleştirildi.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı
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Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor.

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir." denildi.

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