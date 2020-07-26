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  • Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede
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Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor. Bakan Pakdemirli, Çanakkale'de 5 farklı noktada aynı anda orman yangını çıktığını belirterek, 'Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personelle müdahale ediliyor' dedi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 16:30 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 17:09
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

BAKAN PROGRAMINI İPTAL ETTİ, ÇANAKKALE'YE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor. Bakan Pakdemirli, 'Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Lapseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale merkez Yukarı Okçular'da yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor' ifadelerine yer verdi.

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