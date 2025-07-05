Çanakkale'de orman yangını

Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Vali Ömer Toraman'ın durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiği, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.