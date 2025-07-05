İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Çanakkale'de orman yangını
ABONE OL

Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Vali Ömer Toraman'ın durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiği, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.