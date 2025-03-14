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Çanakkale'de otelde bıçaklı kavga: 10 gözaltı

Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Mart 2025 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Çanakkale'de otelde bıçaklı kavga: 10 gözaltı
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Barbaros Mahallesi'nde bulunan otelde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Y. bıçaklandı, İ.Y'nin ise aldığı balyoz darbesi nedeniyle parmakları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C. ile hastanelerdeki tedavileri tamamlanan Ş.Y. ve İ.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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