Güncel

Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: Şüpheli mahkemeye sevk edildi

Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 211 şişe doldurulmuş ve sunuma hazır sahte alkollü içki, 48 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol, 89 adet anason aroması, 20 litre etil alkol, 500 gram aktif karbon, huni, ölçü kabı, şırınga, 6 adet tüp, ruhsatsız tabanca, 260 adet 9x19 milimetre çapında mermi ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Çanakkale'de emniyet ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 211 şişe doldurulmuş ve sunuma hazır sahte alkollü içki, 48 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol, 89 adet anason aroması, 20 litre etil alkol, 500 gram aktif karbon, huni, ölçü kabı, şırınga, 6 adet tüp, ruhsatsız tabanca, 260 adet 9x19 milimetre çapında mermi, av tüfeği, ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli İ.M. ise mahkemeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 17 Ekim tarihinde Kepez beldesinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda; 211 şişe (rakı, viski, votka, tekila vb.) doldurulmuş ve sunuma hazır sahte alkollü içki, 48 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol, 89 adet anason aroması, 20 litre etil alkol, 500 gram aktif karbon, alkol yapımında kullanılan huni, ölçü kabı, şırınga, 6 adet tüp, ruhsatsız tabanca, 260 adet 9x19 milimetre çapında mermi, av tüfeği, ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli İ.M. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu'ndan ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu'ndan işlem yapıldı. Şüpheli İ.M. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

