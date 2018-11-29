Çanakkale'de sahte para operasyonu
Çanakkale'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çan ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda şüpheliler B.K, S.K. ve M.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K ve S.K. "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı, M.P. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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