İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7473
  • EURO
    51,8727
  • ALTIN
    6939.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de sel alarmı! Kenti ikiye bölen ırmak taştı: İş yerleri sular altında
Güncel

Çanakkale'de sel alarmı! Kenti ikiye bölen ırmak taştı: İş yerleri sular altında

Çanakkale'de sağanak yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

IHA18 Şubat 2026 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Çanakkale'de sel alarmı! Kenti ikiye bölen ırmak taştı: İş yerleri sular altında
ABONE OL

Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay taştı.

Sarıçay'a giriş çıkış olan yerler polis ve zabıta ekipleri tarafından bariyer ve güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü.

Öte yandan Sarıçayda yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.