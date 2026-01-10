İSTANBUL 15°C / 9°C
  Çanakkale'de şiddetli sağanak hayatı felç etti: Kent merkezi göle döndü
Güncel

Çanakkale'de şiddetli sağanak hayatı felç etti: Kent merkezi göle döndü

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak, Çanakkale'de hayatı felç etti. Kısa sürede sokaklar göle dönerken bazı işletmeleri de su bastı.

Çanakkale'de şiddetli sağanak hayatı felç etti: Kent merkezi göle döndü
Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle ilde sokaklar göle dönerken, bazı işetmeleri su bastı. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur" denildi.

Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

