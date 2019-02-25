Çanakkale’de son dakika gelişmesi! 25 Şubat 2019'da hangi illerimizde okullar tatil?

Çanakkale’de 25 Şubat’ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerinde okullar tatil? Çanakkale ilinden Cumartesi gününden beri devam eden yoğun kar yağısı nedeniyle öğrenci velileri 25 Şubat Pazartesi günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre yarın yani 25 Şubat Pazartesi günü okullar tatil ilan edildi. Peki hangi ilçelerde okullar tatil edilecek? İşte haberimizin detayları

Çanakkale’de Cumartesi gününden beri etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri de okulların tatil edildiği duyuruldu. Böylece ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edildi.

GÖKÇEADA’YA 3 GÜNDÜR ULAŞIM YOK

Kuzey Ege’deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada’ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00’da Bozcaada’dan Geyikli’ye, 11.00’de ise Geyikli’den Bozcaada’ya sefer yapılacağını açıkladı.

BU İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul'da eğitime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de okullar kar yağışı nedeniyle pazartesi günü tatil edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün, bir gün süreyle ara verildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.