Türkiye sıcaklıkların artması ve nem oranlarını düşmesiyle artan arman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara sık sık uyarıyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu orman yangını ve Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

İlk yangın, Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde başladı. Saat 12.45'te farkedilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Diğer yangın ise saat 14.00 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahalesi'nde meydana geldi. Makilik ve otluk alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesine ait iş makineleri, su tankerleri ve yaya ekiplerle karadan müdahale yapıldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de bögeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Güney, "Yangın bölgesine ekiplerimiz çok kısa sürede intikal etmiş, karadan ve havadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmıştır" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, her iki noktada yangınların tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MALATYA

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

BURSA

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.