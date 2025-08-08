Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#SONDURUM Çanakkale'de tarım arazinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.



Yangın sebebiyle üniversite kampüsü boşaltıldı.



Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, son durumu aktardı. pic.twitter.com/D17VaRJ72Q — 24 TV (@yirmidorttv) August 8, 2025

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

"ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

EKİPLER CANINI ZOR KURTARDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.