Çanakkale'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele çerçevesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-27 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 150 uygulamada yapılan 4 bin 760 şahıs ve bin 232 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 28 şüpheliye ait 15 adreste adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 78 personel ile 15 operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 910 gram kubar esrar, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 91 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milimetre çaplı tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong), 4 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde paketleme ve fişeklemede kullanılan naylon poşet ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 28 şüpheli yakalanarak haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.