İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de zincirleme facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güncel

Çanakkale'de zincirleme facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çanakkale-Ezine kara yolunda yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Çanakkale'de zincirleme facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Çanakkale-Ezine kara yolunda İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şöyle devam etti:

"Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor."

Vali Toraman, tedavisi devam eden yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğunu belirtti.

"Diğer vatandaşlarımızın da tedavileri ayaktan, diğer yöntemlerle devam ediyor." diyen Toraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaza neticesi adli tahkikatı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet Savcımız şu anda olay mahallinde tahkikatını yürütüyor kolluk kuvveti marifetiyle. Sağlık birimlerimiz de hastanelerde yaralılarımıza gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyorlar olağanüstü bir gayret göstererek. 'Büyük geçmiş olsun' diyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Toraman'a, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de eşlik etti.

Öte yandan kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı, yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak kullanılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Yol, belediye ve Karayolları ekiplerince temizlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.