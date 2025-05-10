İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de zincirleme kaza! Çok sayıda can kaybı var
Güncel

Çanakkale'de zincirleme kaza! Çok sayıda can kaybı var

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Çanakkale'de zincirleme kaza! Çok sayıda can kaybı var
ABONE OL

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.