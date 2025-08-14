İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Güncel

Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:55
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında dün gece saatlerinde 22 ACR 179 plakalı otomobilin karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundukları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan çalışmada kazada ölenlerin, Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere olduğu belirlendi.

Öte yandan Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Yenice ve Çan devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

