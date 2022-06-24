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Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA24 Haziran 2022 Cuma 16:27 - Güncelleme:
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyünde saat 14.35'te gelen yangın ihbarının ardından İHA ve Baldağ Kulesi'nde yapılan incelemelerde dumanlar görüldü. Yangının çıktığı Sofular köyündeki ormanlık alana kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına İlk müdahale saat 14.50'de yapıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel katıldı.

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