Güncel

Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'ne uluslararası mimarlık ödülü

Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, mimarlık dünyasının saygın platformlarından The International Architecture Awards 2025'te ödül kazandı.

11 Eylül 2025 Perşembe 12:36
Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'ne uluslararası mimarlık ödülü
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Chicago merkezli The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ile The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies işbirliğinde düzenlenen programda, dünya çapında 500'ün üzerinde proje değerlendirildi.

Seddülbahir Kalesi, bu zorlu seçim sürecinde öne çıkarak, Ferrari Tasarım Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni, Litvanyalı mimarlık akademisyeni Almantas Samalavičius, Studio Cho'dan Chen-Yu Chiu ve UNITEDLAB'den Sang Dae Lee gibi seçkin isimlerden oluşan jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, 20 Eylül'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşecek.

Tören öncesinde 19 Eylül'de ödül alan projelerin yer aldığı "The City and the World" temalı sergi, Contemporary Space Athens'te mimarlık dünyasına sunulacak. Sergi, 5 Ekim'e kadar açık kalacak.

Seddülbahir Kalesi projesi, ödül kazanan diğer projelerle her yıl yayımlanan ve mimarlık camiası için önemli kaynak olan "Global Design + Urbanism XXV: New International Architecture 2025" kitabında da yer alacak.

- SEDDÜLBAHİR KALESİ RESTORASYON PROJESİ

Osmanlı dönemine ait olan Seddülbahir Kalesi, geçmişle bağ kuran mimarisiyle dikkati çekiyor. 18 Mart 2023'te ziyarete açılan yapı, 26 yıl süren kapsamlı akademik araştırma, arkeolojik kazı, mimari belgeleme ve uygulama süreci sonunda ayağa kaldırıldı. Proje, tarihi dokuyu korurken çağdaş mimarlık ilkeleriyle yeniden işlevlendirildi.

Projenin bilimsel danışma kurulunda Dr. Gülsün Tanyeli, Prof. Dr. Lucienne Thys-Şenocak, Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Dr. Haluk Sesigür ve Arzu Özsavaşcı yer aldı.

Mimari projeyi ise Yusuf Burak Dolu (KOOP Mimarlık) ve Arzu Özsavaşcı (AOMTD) üstlendi. Uygulama, ABMA Restorasyon tarafından gerçekleştirildi.

