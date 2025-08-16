İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında
Güncel

Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 07:20 - Güncelleme:
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında
ABONE OL

Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale ediliyor.

Ekiplerin, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

- "SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.